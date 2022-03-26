Шольц заявил, что у НАТО нет цели сменить власть в России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя выступление американского президента Джо Байдена в Варшаве, заявил, что у НАТО нет цели смены власти в России.

«Это не является целью НАТО, и в том числе целью американского президента. Я с ним долго говорил в Белом доме. И мы оба полностью едины в том, что смена режима (в России) не стоит на повестке дня и не является целью политики, которую мы вместе ведем», - заявил Шольц в интервью телеканалу ARD, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что после вывода войск США из Афганистана Байден заявил, что целью американской политики не является смена власти. Шольц добавил при этом, что Германия хотела бы, чтобы демократия распространялась, но «это дело народов и наций бороться за эти свободы». «Но что мы должны гарантировать – чтобы территориальная целостность и суверенитет государств не нарушались, чтобы не начинались войны просто для того, чтобы менять границы», - заявил Шольц.

Он добавил, что не считает слова Байдена ошибкой. «Он сказал, что сказал», - добавил Шольц.