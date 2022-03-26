В воскресенье, 27 марта, в Израиле в городе Хадера произошла стрельба. Двое террористов спрятались за автобусом и открыли огонь из автоматического оружия по полицейским.

В результате перестрелки погибли двое людей, стрелков ликвидировали на месте. Об этом сообщает израильское издание Ynet.

Четверо людей были ранены, их госпитализировали в больницу Гилель Яффе. Пострадавшие 45-летний мужчина и 20-летняя женщина в удовлетворительном состоянии, тяжелые ранения получили двое 20-летних парней. Двое из раненых – полицейские.