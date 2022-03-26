Ким Чен Ын: Северная Корея продолжит развивать наступательное вооружение

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна продолжит развивать наступательные вооружения, передает агентство Ренхап со ссылкой на северокорейские СМИ.

Ранее 24 марта Северная Корея провела 12-й ракетный пуск с начала этого года. Пхеньян подтвердил, что провел тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17».

Минобороны Японии считает, что при обычной траектории дальность полета ракеты могла бы составить 15 тысяч километров, что является достаточным для покрытия всей территории США.