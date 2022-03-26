Легенда сборной России высказался о войне: Моя жена зазомбирована!

Лучший бомбардир ЧМ-1994 Олег Саленко родился в Санкт-Петербурге. Поиграл пару лет в киевском Динамо, в чемпионатах Испании, Шотландии, Турции, Польши.

Сыграл один матч за сборную Украины, а потом в составе России отправился на мундиаль, где в одном матче забил пять голов! Это рекорд чемпионатов мира.

После завершения карьеры Саленко живет в Киеве, где и встретил войну с Россией.

«У меня семейная ситуация, скажем так, нестандартная. Я родился и значительную часть жизни прожил в России. Там у меня одна семья – первая жена и сын. Жену я уже послал куда подальше: она зазомбирована и верит кремлевской пропаганде», - цитирует футболиста FanDay.