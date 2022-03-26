Как пишут украинские СМИ со ссылкой на Генштаб, возле Киева россияне пытаются прорвать оборону с северо-запада и востока, чтобы взять под контроль ключевые автодороги и населенные пункты, их сдерживают украинские войска.

Идут 33-е сутки войны в Украине. В понедельник утром, 28 марта, украинский Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал очередную сводку о положении на фронтах.

На Донецком и Луганском направлениях армия Украины отбила пять атак россиян. Уничтожены два российских танка, боевая машина пехоты и автомобиль. Генштаб ВСУ заявляет, что также у россиян есть потери в живой силе.

В Харьковской области продолжаются оборонительные бои в районах населенных пунктов Топольское, Каменка, Сухая Каменка. На юге основные усилия Сил обороны Украины – на обороне Кривого Рога, Запорожья и Николаева, удерживании частей морского побережья, охране и обороне объектов критической инфраструктуры.

Генштаб отмечает, что ВСУ сдерживают продвижение врага по направлениям населенных пунктов Гуляйполе и Запорожье. На Волынском и Северском направлениях продолжаются оборонные операции.

Согласно заявлению украинского Генштаба, на Донецком и Луганском направлениях украинские войска за сутки отбили пять атак и уничтожили два танка, БМП и автомобиль. Кроме того, «противник имел потери в живой силе», пишут военные.

Генштаб Украины сообщает, что за прошедшие сутки украинские ВВС уничтожили четыре российских самолета, один вертолет, два беспилотника и две крылатые ракеты.