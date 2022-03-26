Власти Славутича: российские военные ушли из города

Россияне покинули город Славутич Киевской области. Над городом вновь подняли сине-желтый флаг. Об этом сообщил мэр Славутича Юрий Фомичев, передает УНИАН.

По его словам, информация о якобы сотрудничестве Славутича с росиянами и просьбах о гуманитарной помощи является фейком.

«Никакого сотрудничества... мы не ведем. Они выполнили свою работу, которую хотели сделать... В городе сейчас их нет. Мы самостоятельно решаем все свои проблемы. Нам не нужна ничья гуманитарная помощь, нам всего хватает», - заявил Фомичев.

Ранее украинские СМИ сообщали, что российские войска в субботу, 26 марта, вошли в Славутич. Местные жители вышли на протест сразу после того, как появилась информация о появлении в городе российских войск.