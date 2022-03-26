«Нам еще долго будет стыдно перед потомками»: российский олигарх опасается затяжной войны в Украине

Российский олигарх, основатель российского алюминиевого гиганта «Русал» Олег Дерипаска заявил, что речь президента Джо Байдена в Варшаве показала, что идет своеобразная «адская идеологическая мобилизация», которая может привести к затяжному конфликту в Украине, передает «Голос Америки».

По мнению Дерипаска, конфликт в Украине является «безумием», за которое «нам еще долго будет стыдно перед потомками».

Олигарх, не пояснил, кого он считает виновным в этом конфликте. Однако он отметил, что и США, и Россия ужесточили свою риторику.