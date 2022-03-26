Канцлер Германии назвал сроки отказа от российских энергоносителей

Германия работает над тем, чтобы полностью отказаться от поставок угля и нефти из России. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала ARD в ночь с воскресенья на понедельник.

"Что касается Германии, движение к отказу от российских энергоносителей будет довольно быстрым. Мы уже активно работаем с предприятиями над переориентацией импорта угля, это может произойти уже в этом году. Мы также работаем над реализацией подобных мер в отношении нефти, отказ от поставок может быть реализован очень быстро", - указал канцлер Германии, передает ТАСС.

В то же время канцлер признал, что в случае введения резкого эмбарго на импорт энергоресурсов из РФ под ударом оказались бы "многие рабочие места".