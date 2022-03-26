Иначе будет «коллективная вина»: глава МИД Франции призывает помочь Мариуполю

Масштаб гуманитарной катастрофы в осажденном российскими войсками Мариуполе требует немедленного вмешательства со стороны международного сообщества, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, пишет The Guardian.

Во время форума в столице Катара Дохе французский министр сравнил ситуацию в Мариуполе с осадой Алеппо в Сирии, который также был практически полностью разрушен во время операции российских и сирийских правительственных войск.

"Военная осада – это ужасный способ ведения войны, потому что происходит массовое убийство и уничтожение гражданского населения", – отметил Ле Дриан.

По словам главы МИД Франции, если Запад ничего не сделает для помощи мирным жителям окруженного Мариуполя, это будет "коллективная вина".