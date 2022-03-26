В Японии заявили о невозможности конфискации резервов Центробанка России

В Японии не могут конфисковать или заморозить валютные резервы российского Центробанка, так как это не предусмотрено законодательством, заявил министр финансов страны Сюнъити Судзуки, выступая на заседании парламентского комитета, сообщает Reuters.

«В законе о Банке Японии и других законах и постановлениях нет положения, позволяющего иностранным центральным банкам реквизировать резервы в иностранной валюте, которые хранятся в Банке Японии. Активы в иностранной валюте не могут быть заморожены», — отметил он.

По словам премьер-министра Японии Фумио Кисида, власти намерены пересмотреть регулирующий этот вопрос закон об иностранной валюте, чтобы не допустить обхода антироссийских санкций. В частности, речь шла о «разрешении на свободную конвертацию в криптоактивы». По его мнению, эта возможность могла стать «лазейкой» для обхода ограничений.