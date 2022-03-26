В Баку простились с Аязом Муталибовым обновлено
В Центре культуры Службы государственной безопасности прошла церемония прощания с первым президентом Азербайджана Аязом Муталибовым. АПА сообщает, что в церемонии прощания приняли участие члены семьи бывшего президента, депутаты Вахид Ахмедов, Таир Керимли, председатель Социал-демократической партии Араз Ализаде, представители общественности.
Выступивший на церемонии сын экс-президента Заур Муталибов от своего имени и от имени семьи поблагодарил президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за внимание.
Аяза Муталибова похоронили на Аллее почетного захоронения.
* * * 11:19
Скончавшийся накануне первый президент Азербайджана Аяз Муталибов будет похоронен на Аллее почетного захоронения. Об этом АПА сообщил бывший помощник Аяза Муталибова Анар Агаев.
По словам Агаева, церемония прощания с Аязом Муталибовым пройдет в Центре культуры Службы государственной безопасности.