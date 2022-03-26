«Не предусмотрено контрактом»: итальянская Eni отказалась платить рублями за российский газ

Итальянская Eni не может платить за российский газ в рублях, так как не имеет такой возможности, заявил на Глобальным энергетическом форуме глава компании Клаудио Дескальци, передает РБК.

«Единственная большая проблема — это газ. Они попросили нас платить за него в рублях. Мы не сможем этого сделать, потому что у нас нет рублей. И это не предусмотрено контрактом, в котором указаны расчеты в евро. Вы не можете поменять это в одностороннем порядке. Для такого изменения должно быть соглашение», — сказал Дескальци.

Он добавил, что сейчас газ из России поступает в Италию через территорию Украины. «Но мы не знаем, что будет в будущем, если честно», — сказал он.