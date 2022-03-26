«Переполошились»: Зеленский о попытке запретить его интервью российским журналистам
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал реакцию властей России на его интервью российским журналистам, которые потребовали от СМИ отказаться от публикации материала. Об этом украинский лидер заявил в одном из своих обращений, сообщает Meduza.
«Сегодня мы снова и снова убеждаемся, насколько далеко мы от Российской Федерации. Представьте, они там в Москве переполошились из-за моего интервью российским журналистам. Тем из них, кто может позволить себе говорить правду. Когда журналисты готовились опубликовать наше интервью, российское цензурное ведомство вышло с угрозами… Это было бы смешно, если бы не было так трагично», - сказал глава украинского государства.
По словам президента Украины, в РФ «пытаются уничтожить соседнюю страну. Изображают себя глобальным игроком. А сами при этом боятся относительно короткого разговора с несколькими журналистами. Что ж, раз такая реакция, значит, мы все правильно делаем, значит, они нервничают. Может, увидели, что у их граждан возникает все больше вопросов о состоянии дел в их государстве».