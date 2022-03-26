Пивоваренный гигант покидает Россию

Крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken уходит с российского рынка, говорится в сообщении компании.

Компания Heineken еще 9 марта сообщала, что прекратит выпуск пива под своим брендом, однако тогда говорила о планах продолжения работы в России.

"После ранее объявленного стратегического обзора нашей деятельности мы пришли к выводу, что владение бизнесом Heineken в России больше не является безопасным в текущей обстановке. В связи с этим мы решили покинуть Россию", - сообщается в пресс-релизе компании.