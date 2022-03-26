В Украине назвали потери российской армии
Общие боевые потери России с начала войны в Украине ориентировочно составили около 17 000 военных, 586 танков, 123 самолета и 127 вертолетов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Согласно данным Генштаба, с 24 февраля по 28 марта потери россиян составляют:
• личного состава – около 17 000 человек,
• танков ‒ 586,
• ББМ – 1 694,
• артиллерийских систем – 302,
• РСЗО – 95,
• средств ПВО – 54,
• самолетов – 123,
• вертолетов – 127,
• автомобильной техники – 1150,
• кораблей/катеров – 7,
• цистерн с ГСМ – 73,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 66,
• специальной техники – 21.