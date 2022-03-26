В Украине назвали потери российской армии

Общие боевые потери России с начала войны в Украине ориентировочно составили около 17 000 военных, 586 танков, 123 самолета и 127 вертолетов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Согласно данным Генштаба, с 24 февраля по 28 марта потери россиян составляют:

• личного состава – около 17 000 человек,

• танков ‒ 586,

• ББМ – 1 694,

• артиллерийских систем – 302,

• РСЗО – 95,

• средств ПВО – 54,

• самолетов – 123,

• вертолетов – 127,

• автомобильной техники – 1150,

• кораблей/катеров – 7,

• цистерн с ГСМ – 73,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 66,

• специальной техники – 21.