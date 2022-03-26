Российские военные сбили пять украинских истребителей
Российская авиация и силы противовоздушной обороны за сутки сбили пять самолетов Вооруженных сил Украины, включая истребитель Су-27, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"Авиацией и средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил за сутки сбиты в воздухе четыре самолета Су-24 военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью, из них два - в районе Репки, еще два - в районе Городни. В районе Краматорска Донецкой области сбит один украинский истребитель Су-27", - цитирует Конашенкова ТАСС.