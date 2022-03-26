Икрам Нур, автор haqqin.az 12:02

Оппозиция угрожает пакистанскому премьеру Имран Хану вотумом недоверия. Решающее голосование состоится в пятницу, 1 апреля. Если за недоверие проголосуют 172 члена Национальной ассамблеи, состоящей из 342 депутатов, Имран Хану придется уйти в отставку. Он уверенно и твердо рулит Пакистаном вот уже четыре года, искусно лавируя как в террариуме, именуемом «пакистанские политические элиты», так и на международной арене. Избегая громких политических скандалов и твердо отстаивая национальные интересы.

Именно это и вызывает к нему ненависть со стороны оппозиции, которая в большинстве своем состоит из тех, кто был изгнан с вершин власти за повальную коррупцию и заботу не о Пакистане, а о собственном кармане. Тех, кто всерьез считал страну собственной вотчиной, доходы от которой должны были идти только на обеспечение узкой группы лиц. Сторонники Наваза Шарифа, того самого, которого называли не иначе как «золотой Наваз», поскольку он обожал получать «подарки» в виде золотых изделий – громче всех кричат сегодня о «коррумпированности» Хана и собираются на «долгий марш», из Лахора, являющегося бастионом семейства Шарифа и его партии Пакистанская мусульманская лига-Наваз (ПМЛ-Н) – до самого Исламабада. По пути к этому шествию, можно не сомневаться, присоединятся и местные исламские фундаменталисты, которых Хан хорошо приструнил за годы своего премьерства, – словом, шествие «обиженных» собирается пестрое, импульсивное и в любой момент готовое устроить столкновения с пакистанскими силами безопасности.

Эта готовность постоянно подогревается распространяемыми слухами о том, что военные, которые помогли Имран Хану в 2018 году прийти к власти, теперь якобы отказывают ему в поддержке. Причем говорится об этом настолько часто, настолько настойчиво и с такими живописными подробностями – что уже возникают сомнения в том, что эта информация имеет под собой реальные основания. Если же посмотреть на складывающуюся картину с вотумом недоверия целиком – то создается впечатление, что перед нами хорошо срежессированный заговор, за которым явно торчат иностранные уши. И хотя автор весьма скептичен к любой теории заговоров – но факты говорят сами за себя. За время своего премьерства Имран Хан оттоптал мозоли целому ряду иностранных игроков. Он подтвердил важность стратегического партнерства Исламабада с Анкарой и Баку, заняв жесткую и последовательную позицию в 44-дневной Освободительной войне. Он последовательно разоблачал курс индийского руководства на превращение мусульман в граждан второго сорта. Имран Хан решительно отказал Штатам в предоставлении своей территории для американских баз после падения Кабула, а также ответил жестким отказом Вашингтону на его предложение присоединиться к позиции Запада в отношении российской агрессии в Украине. Именно тогда прозвучало его знаменитое: «Вы что, думаете – мы ваши рабы? И должны бежать и делать то, что вы нам указываете?»