Закир Гасанов обсудил с генералами ситуацию в Карабахе и на границе с Арменией

В совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. Командиры воинских частей, соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, и другие офицеры подключились к совещанию посредством видеосвязи.

В понедельник, 28 марта, в Центральном командном пункте под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр обороны довел до участников совещания задачи, поставленные президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией. Закир Гасанов также отметил высокую оценку Верховного главнокомандующего боевой и морально-психологической подготовки личного состава азербайджанской армии.

На совещании был проведен подробный анализ ситуации на азербайджано-армянской государственной границе и оперативной обстановки в Карабахской экономической зоне Азербайджана. Министр обороны дал конкретные поручения должностным лицам по поддержанию на высоком уровне боеготовности воинских частей азербайджанской армии, постоянному совершенствованию служебно-боевой деятельности, повышению бдительности.

Министр обороны дал указание о проведении интенсивных учений и практических занятий в условиях, приближенных к боевым, с целью дальнейшего повышения боеспособности подразделений, а также о постоянной готовности воинских частей к точному и своевременному выполнению стоящих перед ними боевых задач.

Закир Гасанов дал поручение командирам и начальникам обеспечить готовность личного состава к применению вновь принятых на вооружение современных вооружений, техники и других боевых средств.

Министр поручил соответствующим должностным лицам уделить особое внимание материально-техническому и инженерному обеспечению подразделений, несущих боевое дежурство в условиях высокогорья и сурового климата, в том числе укреплению здоровья и повышению морально-психологической готовности личного состава.