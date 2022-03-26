В окрестностях Киева идут бои МВД Украины
В окрестностях Киева продолжаются боевые действия, и украинские военные продолжают защищать столицу, заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире украинских телеканалов.
«Сейчас продолжаются боевые действия в окрестностях Киева, мы слышим, как работает артиллерия на западе Киева. Генштаб говорил в своей сводке о том, что россияне на северо-западе и на востоке Киева пытаются атаковать. Мы стоим, мы сражаемся, мы продолжаем защищать город Киев», - цитирует Денисенко Укринформ.