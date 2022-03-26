Люди, связанные с ФСБ, следили за перемещениями российского оппозиционера Бориса Немцова по стране в течение года до убийства политика. Об этом говорится в новом совместном расследовании Bellingcat, The Insider и BBC.

Как сообщают журналисты, человек с паспортом на имя Валерия Сухарева преследовал Бориса Немцова по меньшей мере в 13 поездках по России, последний раз – всего за 10 дней до убийства политика. Этот же человек фигурировал в предыдущих расследованиях об отравлении оппозиционеров Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзы и Дмитрия Быкова. Весомые свидетельства указывают на то, что Сухарев – сотрудник ФСБ.