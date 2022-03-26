Путин поручил до конца марта перевести платежи за российский газ на рубли

Правительство РФ, Центробанк и «Газпром» должны предоставить президенту России Владимиру Путину доклад по изменению валюты платежа за поставки газа «недружественным» государствам в срок до 31 марта. РБК сообщает, что об этом говорится в перечне поручений главы российского государства по итогам совещания с членами правительства РФ.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и публичным акционерным обществом «Газпром» реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, на российский рубль», — сказано в документе.

В качестве срока исполнения поручения указана дата 31 марта, далее правительство, ЦБ и «Газпром» должны будут отчитываться перед президентом ежемесячно. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и гендиректор «Газпрома» Алексей Миллер.

Президент РФ распорядился перевести оплату за газ для включенных в список «недружественных» стран в рубли 23 марта, объяснив решение планами отказаться от «скомпрометировавших себя» валют. Расчеты за газ с «недружественным» странами Россия производила в долларах и евро. При этом президент РФ подчеркнул, что изменения коснутся только валюты платежа и не затронут сам процесс транспортировки газа. Россия будет поставлять в эти страны природный газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, которые прописаны в ранее заключенных контрактах, сказал Путин.

РБК напоминает, что после решения российского президента зарубежные газовые компании заявили, что не смогут оплачивать газ рублями. В частности, это сделала итальянская Eni, а польская PGNiG в ответ заявила, что такое изменение валюты платежа не предусмотрено действующим контрактом.