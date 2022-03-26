В понедельник, 28 марта, вечером в Стамбуле начнутся переговоры о прекращении войны России против Украины. Об этом заявил высокопоставленный турецкий чиновник, сообщает Reuters.

Однако больше никаких деталей источник не сообщил.

Напомним, ранее представитель украинской делегации на переговорах Давид Арахамия сообщал, что новый раунд переговоров между Украиной и Россией состоится в очном формате в Турции 28-30 марта.