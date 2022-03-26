Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве МЧС Азербайджана продолжает выполнять возложенные на него задачи по обеспечению безопасности в строительстве.

В пресс-службе министерства сообщили, что специалистами госагентства был выявлен факт проведения строительных работ без соответствующих документов гражданкой Рубабой Мамедовой в селе Новосаратовка Кедабекского района.

В результате мероприятий, проводимых Госагентством по надзору за безопасностью в строительстве МЧС, незаконные строительные работы приостановлены, а объект взят под контроль.