Россиянам не стали запрещать пользоваться Facebook и Instagram

Использование Facebook и Instagram гражданами России не является правонарушением, несмотря на признание их владельца, компании Meta, «экстремистской огранизацией». Об этом говорится в опубликованной 28 марта мотивировочной части решения Тверского районного суда, пишет «Медуза».

В решении сказано, что деятельность Meta признана экстремистской лишь «в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов, содержащих призывы к осуществлению насильственных действий экстремистского характера в отношении граждан Российской Федерации и изменения основ конституционного строя».

Решение о признании Meta «экстремистской организацией» и запрете ее деятельности в России было вынесено 21 марта. Facebook и Instagram заблокировали на территории страны. Ограничения не затронули мессенджер WhatsApp, которым также владеет Meta.