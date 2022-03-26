Неспокойная ночь в регионах Украины
В ночь на 28 марта в большинстве областей было спокойно, однако в некоторых – ракетные обстрелы, бои и бомбежки, передает “Украинская правда” со ссылкой на отчеты глав регионов.
Согласно информации, по Киевской области ночью были произведены ракетные удары и обстрелы населенных пунктов в Бучанском районе – села Петрушки, Шпитки, потери уточняются. Борщаговская ТГ, Вишневская ТГ подверглись ракетному обстрелу. Есть попадание в жилые дома. В Святопетровском обстрел поврежденного дома. Кроме того, продолжались бои в Ирпене, Буче, Гостомеле, а также обстрелы и бои в населенных пунктах вдоль Житомирской трассы.
Черниговская область вечером столкнулась с минометным обстрелом одного из жилых микрорайонов города, погибших нет. За ночь Житомирский и Коростенский районы претерпели три ракетно-бомбовых удара. Сообщается о двух раненых. Ночью продолжались удары с оружия дальнего действия по окраинам Харькова. По области: авиаударами атаковали Оскол Изюмского района. Ракета попала прямо в один из жилых домов. Погибла семья из 4 человек, 4-летний ребенок ранен. Ведутся активные бои в Изюме.
На Волыни вечером около 22:00 был нанесен ракетный удар по нефтебазе на окраине Луцка. По предварительным данным, жертв нет. Тушение пожаров продолжается. В Северодонецке и Рубежном также шли неустанные обстрелы. В пригороде Северодонецка в селе Боровское погиб ребенок. ВСУ отбросили россиян из одного из районов Рубежного. Всего в Луганской области и Донбассе за день отбили 5 массированных атак российской армии – уничтожены танки, БМП, автотранспорт противника.
Отмечается, что на Донетчине стабильно напряженно – по всей линии столкновения. Россияне атакуют, но не продвигаются. Блокада Мариуполя продолжается. В Херсонской области последние сутки ознаменовались сильными взрывами. Чаще сообщения о боевых действиях приходили с территорий, которые граничат с Николаевской и Днепропетровской областями (Высокополье, Большая Александровка, Берислав, Снигиревка, Станислав). За последние сутки русские военные очень сильно обстреляли село Станислав и поселок Великая Александровка, есть погибшие, среди них дети.
При этом спокойными были ночи в Сумской, Запорожской, Винницкой, Закарпатской, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Одесской областях.