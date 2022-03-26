Неспокойная ночь в регионах Украины

В ночь на 28 марта в большинстве областей было спокойно, однако в некоторых – ракетные обстрелы, бои и бомбежки, передает “Украинская правда” со ссылкой на отчеты глав регионов.

Согласно информации, по Киевской области ночью были произведены ракетные удары и обстрелы населенных пунктов в Бучанском районе – села Петрушки, Шпитки, потери уточняются. Борщаговская ТГ, Вишневская ТГ подверглись ракетному обстрелу. Есть попадание в жилые дома. В Святопетровском обстрел поврежденного дома. Кроме того, продолжались бои в Ирпене, Буче, Гостомеле, а также обстрелы и бои в населенных пунктах вдоль Житомирской трассы.

Черниговская область вечером столкнулась с минометным обстрелом одного из жилых микрорайонов города, погибших нет. За ночь Житомирский и Коростенский районы претерпели три ракетно-бомбовых удара. Сообщается о двух раненых. Ночью продолжались удары с оружия дальнего действия по окраинам Харькова. По области: авиаударами атаковали Оскол Изюмского района. Ракета попала прямо в один из жилых домов. Погибла семья из 4 человек, 4-летний ребенок ранен. Ведутся активные бои в Изюме.