Крупнейший за два года локдаун объявили в Шанхае

В китайском городе Шанхай на фоне вспышки заболеваемости коронавирусом COVID-19 с понедельника начался самый масштабный локдаун за два года, сообщает Associated Press.

Шанхайский локдаун будет поделен на две фазы и станет самым интенсивным в Китае со времен локдауна в Ухане, где коронавирус был выявлен в 2019 году. Во время первой фазы с понедельника до пятницы экономический район Шанхая Пудун и близлежащие районы будут закрыты. Вторая фаза начнется в пятницу, тогда на локдаун закроют центральную часть Шанхая к западу от реки Хуанпу.

Отмечается, что в период локдауна жители должны будут оставаться дома, офисы и предприятия, деятельность которых не считается жизненно необходимой, будут закрыты, а работа общественного транспорта приостановлена. Кроме того, в ходе локдауна в городе пройдет массовое тестирование на COVID-19.