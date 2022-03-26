Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 13:28

Как известно, одной из причин войны в Украине стало гипотетическое стремление Киева вступить в НАТО. Гипотетическое потому, что для Украины реальная перспектива членства в альянсе не просматривалась даже теоретически. Об этом, естественно, вслух никто не говорил. Напротив, западные лидеры в один голос продолжают утверждать, что двери НАТО для Украины, равно как для Грузии и Молдовы, всегда открыты. Но это только слова, поскольку ну не может руководство альянса просто так вот взять и открыто сказать Украине или Грузии с Молдовой: «Да не примем мы вас никогда, даже не пытайтесь!» Подобная категоричность демонстрирует не только моральную слабость НАТО, но еще и противоречит его принципам!

Зачем НАТО, если вас туда никто не просит? Зато за кулисами просителям прозрачно дают понять, что не принимают их исключительно потому, что не хотят в лишний раз нарываться на конфликт с Россией, которая к данному вопросу относится крайне нервно. Другими словами, двери в НАТО, несомненно, открыты, вот только в дверях стоит здоровенный охранник с портретом Путина, который вас туда не впускает... Исходя из этого напрашивается закономерный вопрос: а почему бы вышеупомянутым странам действительно не отказаться от стремления в НАТО, тем более, если их туда все равно не принимают? И в самом деле, зачем создавать себе проблемы здесь и сейчас ради туманного и неопределенного будущего? К чему рисковать жизнью своих граждан ради даже не журавля в небе, а чего-то совсем уж нереального? Куда проще заявить во всеуслышание: «Мы не вступаем в НАТО, это тема закрыта», и все, дело в шляпе, не так ли? Все это звучит и вправду логично, если бы не одно важное обстоятельство – отказ упомянутых выше стран от вступления в НАТО – вовсе не самоцель. Главным образом, потому, что в России прекрасно понимают: военный альянс, который всеми силами пытается избежать прямого столкновения с ядерной державой, не представляет для нее сколько-нибудь значимой угрозы, а бесконечные разговоры о «подлетном времени ракет» – это, как говорится, риторика для бедных. Реальная же цель состоит в том, что каждая империя экспортирует не только свои товары, но и собственную систему управления государством, и это – большая проблема. Если детально проанализировать требования России к США и Европе, предшествовавшие началу войны в Украине, то можно выяснить немало любопытного. Например, от Украины, Грузии и Молдовы, фактически, Россия потребовала отказаться от армии. Да, её формулировка была более обтекаемой и звучала так: «Страны НАТО должны прекратить поставлять Украине, Грузии и Молдове современное оружие, проводить учения с их вооруженными силами, а также участвовать в подготовке местных кадров».

Но если какая-та из указанных стран не получает современного оружия, не участвует в международных учениях, и не готовит военные кадры, то это означает, что в реальности у нее нет армии. А та, что формально существует, рассчитана на участие в военных парадах и простаивание в почетных караулах… Но и это не все. Периферия великого Рима Железное правило всех империи - от Древнего Рима до ацтеков Монтесумы - заключается в том, что правила игры везде должны быть одинаковыми. Система управления, принцип набора бюрократии, устройство власти должны функционировать на окраинах империи точно так же, как в столице. Более того, у власти на местах должны находиться идейно близкие люди, схожие по менталитету и образу мыслей с центральной властью. В этом, собственно, и заключена гарантия лояльности местных элит, как залог нерушимости империи, который не менее важен, чем финансы и оружие. Ведь что делали римляне после покорения какой-либо страны? Они первым делом налаживали систему сбора налогов, а также строили бани и амфитеатры. В любом городе под властью Рима – от столицы до какой-нибудь периферийной Фракии, люди должны были не только понимать, но и чувствовать, что находятся на территории великой Римской империи. А что делают американцы в странах, которые им добровольно представили (или уступили под давлением) определенные рычаги военно-политического влияния? Они начинают создавать партии, внедряют систему демократических выборов, всячески поощряют работу независимых СМИ, защищают права меньшинств, словом, пытаются экспортировать собственную модель государства. Иногда у США это получается весьма успешно. Примером тому являются ФРГ, Япония, Южная Корея, страны постсоветской Восточной Европы... Порой выходит средне, как это было в Грузии и Украине, а бывают случаи, что совсем уж никак – достаточно прослушать любую сводку последних новостей из Ирака и Афганистана. Так что же значит отсутствие реальных, а не выставочных вооруженных сил в контексте предлагаемого Украине «нейтралитета»? А значит это, что страна лишается суверенитета, теряет союзников и становится крайне уязвимой. Но это только начало!

Завтра президенту/премьеру этой страны скажут: «А почему бы вам не назначить министром обороны господина Z? Весьма грамотная, проверенная и надежная кандидатура, надо утверждать!» Или спросят с хитрым прищуром: «А зачем это вы строите всякие там газопроводы-нефтепроводы, шелковые пути и прочие излишества? Это же наш бизнес, а вы нам, господа хорошие, конкуренцию создаете. Нехорошо-с!» Если вам кажется надуманным такое развитие событий, рекомендую почитать статью https://haqqin.az/multimedia/239438, из которой можно почерпнуть немало интересного о том, как на рынках соседних государств Россия использует свои рычаги влияния… Азербайджан – исключение из правил Конечно, если вы – богатое государство со значительными запасами природных ресурсов, сильным союзником, и ощутимым влиянием на международной арене, такое, к примеру, как Азербайджан, то этой невеселой участи можно избежать. Но так, увы, везет далеко не всем. Не исключено, что таким странам в не столь уж отдаленной перспективе придется выполнять самые разные повеления державы, лишившей вас обороноспособности исключительно для того, чтобы привести политическую модель вашего государства в полное соответствие с государственно-политическим устройством Российской Федерации с присущими ей вождизмом, бесправной судебной системы, сращиванием криминала с бюрократией и многим другим.

В самой России эта модель управления относительно эффективна, поскольку, судя по всему, органично сочетается с менталитетом русского народа. Достаточно перечитать классическую литературу – Грибоедова, Салтыкова-Щедрина, Чехова, чтобы убедиться, что Россия всегда жила примерно так же, как сегодня. Однако эта модель государственного управления, перенесенная на чужеродную почву, способна уничтожить все подряд. И особенно разрушительны ее последствия на Кавказе. Как и все кавказские народы, мы по менталитету южане, а значит, склонны к крайностям. У нас есть проблемы с дисциплиной и субординацией, у нас слишком много личных амбиций, к тому же, чрезмерно высок уровень индивидуализма… Каждый кавказец – сам себе царь, со своими законами и моральными устоями в голове.