Отказаться надо от НАТО? Но не всем повезло, как Азербайджану слово публицисту

Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az

Как известно, одной из причин войны в Украине стало гипотетическое стремление Киева вступить в НАТО.

Гипотетическое потому, что для Украины реальная перспектива членства в альянсе не просматривалась даже теоретически. Об этом, естественно, вслух никто не говорил. Напротив, западные лидеры в один голос продолжают утверждать, что двери НАТО для Украины, равно как для Грузии и Молдовы, всегда открыты. Но это только слова, поскольку ну не может руководство альянса просто так вот взять и открыто сказать Украине или Грузии с Молдовой: «Да не примем мы вас никогда, даже не пытайтесь!» Подобная категоричность демонстрирует не только моральную слабость НАТО, но еще и противоречит его принципам!

Напрашивается закономерный вопрос: а почему бы вышеупомянутым странам действительно не отказаться от стремления в НАТО, тем более если их туда все равно не принимают?

Зачем НАТО, если вас туда никто не просит?

Зато за кулисами просителям прозрачно дают понять, что не принимают их исключительно потому, что не хотят в лишний раз нарываться на конфликт с Россией, которая к данному вопросу относится крайне нервно. Другими словами, двери в НАТО, несомненно, открыты, вот только в дверях стоит здоровенный охранник с портретом Путина, который вас туда не впускает...

Исходя из этого напрашивается закономерный вопрос: а почему бы вышеупомянутым странам действительно не отказаться от стремления в НАТО, тем более, если их туда все равно не принимают? И в самом деле, зачем создавать себе проблемы здесь и сейчас ради туманного и неопределенного будущего? К чему рисковать жизнью своих граждан ради даже не журавля в небе, а чего-то совсем уж нереального? Куда проще заявить во всеуслышание: «Мы не вступаем в НАТО, это тема закрыта», и все, дело в шляпе, не так ли?

Все это звучит и вправду логично, если бы не одно важное обстоятельство – отказ упомянутых выше стран от вступления в НАТО – вовсе не самоцель. Главным образом, потому, что в России прекрасно понимают: военный альянс, который всеми силами пытается избежать прямого столкновения с ядерной державой, не представляет для нее сколько-нибудь значимой угрозы, а бесконечные разговоры о «подлетном времени ракет» – это, как говорится, риторика для бедных.

Реальная же цель состоит в том, что каждая империя экспортирует не только свои товары, но и собственную систему управления государством, и это – большая проблема.

Если детально проанализировать требования России к США и Европе, предшествовавшие началу войны в Украине, то можно выяснить немало любопытного. Например, от Украины, Грузии и Молдовы, фактически, Россия потребовала отказаться от армии. Да, её формулировка была более обтекаемой и звучала так: «Страны НАТО должны прекратить поставлять Украине, Грузии и Молдове современное оружие, проводить учения с их вооруженными силами, а также участвовать в подготовке местных кадров».

Модель российского государственного управления, перенесенная на чужеродную почву, способна уничтожить все подряд

Но если какая-та из указанных стран не получает современного оружия, не участвует в международных учениях, и не готовит военные кадры, то это означает, что в реальности у нее нет армии. А та, что формально существует, рассчитана на участие в военных парадах и простаивание в почетных караулах…

Но и это не все.

Периферия великого Рима

Железное правило всех империи - от Древнего Рима до ацтеков Монтесумы - заключается в том, что правила игры везде должны быть одинаковыми. Система управления, принцип набора бюрократии, устройство власти должны функционировать на окраинах империи точно так же, как в столице. Более того, у власти на местах должны находиться идейно близкие люди, схожие по менталитету и образу мыслей с центральной властью.

В этом, собственно, и заключена гарантия лояльности местных элит, как залог нерушимости империи, который не менее важен, чем финансы и оружие.

Ведь что делали римляне после покорения какой-либо страны? Они первым делом налаживали систему сбора налогов, а также строили бани и амфитеатры. В любом городе под властью Рима – от столицы до какой-нибудь периферийной Фракии, люди должны были не только понимать, но и чувствовать, что находятся на территории великой Римской империи.

А что делают американцы в странах, которые им добровольно представили (или уступили под давлением) определенные рычаги военно-политического влияния? 

Они начинают создавать партии, внедряют систему демократических выборов, всячески поощряют работу независимых СМИ, защищают права меньшинств, словом, пытаются экспортировать собственную модель государства. Иногда у США это получается весьма успешно. Примером тому являются ФРГ, Япония, Южная Корея, страны постсоветской Восточной Европы... Порой выходит средне, как это было в Грузии и Украине, а бывают случаи, что совсем уж никак – достаточно прослушать любую сводку последних новостей из Ирака и Афганистана. 

Так что же значит отсутствие реальных, а не выставочных вооруженных сил в контексте предлагаемого Украине «нейтралитета»? А значит это, что страна лишается суверенитета, теряет союзников и становится крайне уязвимой. 

Но это только начало!

Американцы же начинают создавать партии, внедряют систему демократических выборов, всячески поощряют работу независимых СМИ, защищают права меньшинств, словом, пытаются экспортировать собственную модель государства

Завтра президенту/премьеру этой страны скажут: «А почему бы вам не назначить министром обороны господина Z? Весьма грамотная, проверенная и надежная кандидатура, надо утверждать!» Или спросят с хитрым прищуром: «А зачем это вы строите всякие там газопроводы-нефтепроводы, шелковые пути и прочие излишества? Это же наш бизнес, а вы нам, господа хорошие, конкуренцию создаете. Нехорошо-с!» 

Если вам кажется надуманным такое развитие событий, рекомендую почитать статью https://haqqin.az/multimedia/239438, из которой можно почерпнуть немало интересного о том, как на рынках соседних государств Россия использует свои рычаги влияния…

Азербайджан – исключение из правил

Конечно, если вы – богатое государство со значительными запасами природных ресурсов, сильным союзником, и ощутимым влиянием на международной арене, такое, к примеру, как Азербайджан, то этой невеселой участи можно избежать.

Но так, увы, везет далеко не всем.

Не исключено, что таким странам в не столь уж отдаленной перспективе придется выполнять самые разные повеления державы, лишившей вас обороноспособности исключительно для того, чтобы привести политическую модель вашего государства в полное соответствие с государственно-политическим устройством Российской Федерации с присущими ей вождизмом, бесправной судебной системы, сращиванием криминала с бюрократией и многим другим.

Конечно, если вы – богатое государство со значительными запасами природных ресурсов, сильным союзником и ощутимым влиянием на международной арене, такое, к примеру, как Азербайджан, то этой невеселой участи можно избежать

В самой России эта модель управления относительно эффективна, поскольку, судя по всему, органично сочетается с менталитетом русского народа. Достаточно перечитать классическую литературу – Грибоедова, Салтыкова-Щедрина, Чехова, чтобы убедиться, что Россия всегда жила примерно так же, как сегодня. 

Однако эта модель государственного управления, перенесенная на чужеродную почву, способна уничтожить все подряд. И особенно разрушительны ее последствия на Кавказе.

Как и все кавказские народы, мы по менталитету южане, а значит, склонны к крайностям. У нас есть проблемы с дисциплиной и субординацией, у нас слишком много личных амбиций, к тому же, чрезмерно высок уровень индивидуализма… Каждый кавказец – сам себе царь, со своими законами и моральными устоями в голове.

Чтобы понять российскую модель управления, достаточно перечитать Грибоедова, Щедрина, Чехова

Примерно то же самое можно сказать и об украинцах, являющихся народом, традиционно склонным к анархии, который очень болезненно привыкает к любым рамкам и ограничениям.

О том, как функционирует российская модель государства вне её этнического контекста, мы можем видеть на примере Северного Кавказа, где все намного хуже, чем в Центральной части России или, скажем, на Кубани. Кавказский максимализм в сочетании с российской моделью управления государством дает разрушительный эффект, который на поверку куда большее зло, чем нейтралитет или отказ от вступления в НАТО.

В Украине интересы Москвы отстаивал когда-то Виктор Янукович, который с политической точки зрения вряд ли мог вызывать хоть какие-то симпатии. Однако на примере Грузии могу утверждать, что вороватый и трусоватый Янукович – далеко не худший вариант. Куда страшнее провинциальные фашисты или религиозные фанатики.

Священнослужители, которые также, как их российские коллеги, ненавидят Запад и считают современную цивилизацию главной опасностью, черносотенцы, избивающие на улицах парней за слишком яркую одежду, а девушек – за татуировки, пещерные националисты, которые одинаково ненавидят как армян, так и турок – вот, что ждет народы Кавказа за дверью, на которой висит табличка «Нейтралитет».

Увы, уроки история свидетельствуют: стоит только показать свою слабость, как вас будут нагибать до конца…