Уже 42 страны обратились в суд в Гааге по поводу преступлений РФ в Украине, пишет "Корреспондент.net".

«В случае признания Международным уголовным судом военных преступлений российские войска, причастные к ним, могут быть задержаны в любой стране, признающей юрисдикцию этого суда.

Все лица, совершившие преступления против человечности и геноцид, являются потенциально лицами, в отношении которых уже ведется расследование, потому что 42 страны уже подали заявления и поддержали такое расследование», – сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.