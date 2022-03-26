В Украине озвучили планы российских войск по Киеву
Российские войска не оставляют попыток захватить Киев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.
"Противник пытается сделать коридор для себя вокруг Киева и блокировать транспортные пути. Для отражения атак привлечены сухопутные, десантные войска, тероборона, противнику очень сложно - но надо говорить честно: россияне пытаются захватить Киев, потому захватить Киев - это, по сути, захвачена Украина, и это их цель", - отметила Маляр.