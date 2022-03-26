Согласно сообщению, в пятиэтажном здании, расположенном по адресу: улица Заура Нудиралиева, 79, в Наримановском районе Баку, созданы необходимые условия для удобного обращения граждан и рассмотрения их обращений. В центре имеются залы ожидания, служебные кабинеты для приема, залы разной вместимости для коллективных приемов, кабинеты врача, психолога, юридического консультанта, комната матери и ребенка.

Одним из нововведений в Центре приема граждан является колл-центр. Позвонив по номеру 1111, граждане смогут сообщить о беспокоящих их проблемах. Эти обращения будут незамедлительно приняты операторами, и гражданам дадут соответствующие разъяснения. Еще одно новшество, введенное в центре, - создание возможностей для проведения видеоконференций в прямом эфире с различными регионами Азербайджана. Здесь имеется специальная система связи, позволяющая поддерживать параллельную связь с приемными органов исполнительной власти всех городов и районов страны и соответствующим структурным подразделением Администрации президента.

Открытие центра создаст условия для более оперативного рассмотрения обращений граждан, которые являются одним из важных механизмов общественного контроля. В Центре установлены два регистрационных киоска - как для граждан, которые пришли на прием впервые, так и для граждан, записавшихся заранее. Граждане смогут зарегистрироваться, предъявив удостоверение личности, записаться на прием и обратиться с соблюдением соответствующей очередности. Помощь в этом процессе гражданам окажут и работающие здесь волонтеры.

Наряду с приемом граждане также могут обратиться в традиционном порядке в Президентский дворец либо электронным письмом посредством официального сайта «president.az». Каждое обращение граждан, поступившее в Администрацию президента, всесторонне анализируется и все поднятые вопросы оперативно рассматриваются.