Зеленский разделил НАТО на несколько лагерей
Президент Украины Владимир Зеленский поделил НАТО на пять лагерей в зависимости от того, как страны относятся к войне в Украине. Об этом он заявил в интервью The Economist.
"Во-первых, это те, кто не возражает против долгой войны, потому что это будет означать истощение России, даже если это будет означать гибель Украины и будет стоить украинских жизней", - сказал Зеленский.
По его словам, ко второму лагерю относятся те, кто хочет быстрого прекращения боевых действий, потому что российский рынок большой и их экономика страдает. "Они хотели бы, чтобы Россия сохранила определенные рынки. Третья, более разнообразная группа стран, признает нацизм в России и хочет, чтобы Украина победила. К ним присоединяются более мелкие либеральные страны, которые хотят, чтобы война закончилась быстро любой ценой, потому что они думают, что люди превыше всего", - заявил глава государства.
В пятый лагерь, вошли "сконфуженные" страны, которые хотят мира сейчас и всеми возможными способами, потому что они являются офисами России в Европе, передает издание.
Кроме того, Зеленский резко раскритиковал Макрона за отказ в военной поддержке Украины. "Да. Честно говоря, Джонсон - лидер, который больше помогает. Британия определенно на нашей стороне. Она не пытается балансировать. Британия не видит альтернативного выхода из ситуации. Британия хочет, чтобы Украина выиграла, а Россия проиграла, но я не готов сказать, хочет ли Британия затягивания войны или нет", - сказал президент.
Что касается Германии, то, по мнению Зеленского, она выжидает и пытается найти баланс.