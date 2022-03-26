Зеленский разделил НАТО на несколько лагерей

Президент Украины Владимир Зеленский поделил НАТО на пять лагерей в зависимости от того, как страны относятся к войне в Украине. Об этом он заявил в интервью The Economist.

"Во-первых, это те, кто не возражает против долгой войны, потому что это будет означать истощение России, даже если это будет означать гибель Украины и будет стоить украинских жизней", - сказал Зеленский.

По его словам, ко второму лагерю относятся те, кто хочет быстрого прекращения боевых действий, потому что российский рынок большой и их экономика страдает. "Они хотели бы, чтобы Россия сохранила определенные рынки. Третья, более разнообразная группа стран, признает нацизм в России и хочет, чтобы Украина победила. К ним присоединяются более мелкие либеральные страны, которые хотят, чтобы война закончилась быстро любой ценой, потому что они думают, что люди превыше всего", - заявил глава государства.