Deutsche Welle в России объявили иноагентом

Министерство юстиции России внесло немецкую телерадиовещательную компанию Deutsche Welle (DW) в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, сообщила пресс-служба Минюста.

Решение о внесении в реестр СМИ-иноагентов было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти. Так, Deutsche Welle стала 119-й в списке регулятора.

В начале марта Роскомнадзор ограничил доступ к сайту DW. Ранее показ DW запретили в РФ после того, как в начале 2022 года немецкий медиарегулятор снял с вещания российский телеканал RT DE.