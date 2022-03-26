Генштаб Украины: российские корабли готовятся нанести ракетный удар
Российские корабли заметили в закрытом районе Черного моря, сообщил сегодня днем Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Согласно информации Генштаба, Россия таким образом может готовить новые ракетные удары по территории Украины. "Корабельный состав Черноморского флота РФ выполняет задачи в определенных районах Черноморской и Азовской операционных зон. Отдельные корабли вышли в закрытый район, вероятно, с целью нанесения ракетных ударов по объектам на территории Украины", - говорится в сообщении Генштаба.