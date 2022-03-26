Мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире телемарафона заявил о необходимости полной эвакуации города, пишут украинские СМИ.

«Достаточно много людей находится в Мариуполе, точно за 100 тысяч человек. Порядка 160 тысяч, по нашим оценкам, находятся в Мариуполе, в котором невозможно жить, потому что нет вообще ничего: ни воды, ни света, ни тепла, ни связи», - сказал Бойченко.

Он добавил, что городу необходима полная эвакуация.

«Наша главная миссия - сделать то, что мы должны. Нам нужна полная эвакуация Мариуполя», - заявил Бойченко, добавив, что Россия «играет городом».