В Офисе Зеленского заявили, что намерены утроить потери российской армии
Россияне теряют в день по 500 солдат, написал советник главы Офиса президента Украины и член переговорной группы Михаил Подоляк в Twitter.
«Ежедневно Россия теряет убитыми 510-530 человек. Это свидетельствует о чрезвычайно высокой интенсивности боев и мотивации украинских военных. Чтобы удвоить/утроить для России количество безвозвратных потерь, необходимо резко увеличить объем поставок снарядов в тяжелые и дальнобойные артиллерийские системы», - отметил он.