Спецназ Азербайджана, Турции и Грузии проведет совместные учения
Милли Меджлис Азербайджана утвердит меморандум о взаимопонимании по учениям спецназа «Кавказский орел».
В связи с этим законопроект «Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики, Правительством Турецкой Республики и Правительством Грузии по учениям спецподразделений «Кавказский орел» был обсужден на сегодняшнем заседании комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса.