Россия осуществляет минирование территории Украины залповыми дистанционными системами. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

На Харьковщине российские войска используют свою новую инженерную систему дистанционного минирования «Земледелие».

Такая система предназначена для создания минных полей на расстоянии от 5 до 15 км. Машина работает вроде реактивной системы залпового огня, но вместо взрыва ракеты устанавливает много дистанционных мин за единицу времени.