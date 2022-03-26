Россия минирует территорию Украины залповыми дистанционными системами уполномоченный по правам человека; видео
Россия осуществляет минирование территории Украины залповыми дистанционными системами. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.
На Харьковщине российские войска используют свою новую инженерную систему дистанционного минирования «Земледелие».
Такая система предназначена для создания минных полей на расстоянии от 5 до 15 км. Машина работает вроде реактивной системы залпового огня, но вместо взрыва ракеты устанавливает много дистанционных мин за единицу времени.
Фактически россияне могут за очень короткий срок заминировать значительные площади. Российские солдаты осуществляют минирование неконтролируемо и независимо от места или территории осуществления боевых действий, что представляет большую опасность прежде всего для мирного населения.