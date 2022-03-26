Вслед за Турцией и Румыния нашла мину в Черном море

Утром 28 марта у побережья Румынии обнаружили дрейфующую морскую мину. Об этом сообщило Минобороны страны, пишет "Европейская правда".

Согласно информации, мину заметили моряки с румынского рыболовного судна "Олимпус-1" утром 28 марта в районе Capu Midia. Начальство военно-морских сил после этого отдало распоряжение о поисковой операции в указанном районе.

Ранее Минобороны Турции также заявило об обнаружении мины в Черном море недалеко от границы с Болгарией.