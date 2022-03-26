Специалист-эксперт Минздрава о причинах и лечении желтухи у новорожденных

«Желтуха грудного молока (гипербилирубинемия Ариаса, неонатальная гипербилирубинемия) – разновидность желтухи, вызванная избытком некоторых веществ в грудном молоке или недостатком грудного молока – рассказывает А.Рустамханлы - Часто заболевание проходит само по себе, при этом следует обратиться к врачу. Помимо лечения неонатальной гипербилирубинемии необходимо также постоянное наблюдение врачей. Важно не откладывать лечение, при этом порой ранние вмешательства могут быть бесполезными и даже вредными».

Говоря о том, в каких случаях встречается желтуха у новорожденных, специалист-эксперт Минздрава отметила следующее: «Желтуха является распространенным симптомом у новорожденных. К причинам желтухи у новорожденных относят: кровотечения вследствие внутриутробных инфекций, неонатальный холестаз, инфекции мочевых путей у новорожденных, наследственные болезни обмена веществ, эндокринные заболевания и др. Врачи должны обратить внимание на причину этого симптома и своевременно сообщить об этом родителей. Транзиторные (переходные, пограничные, физиологические) состояния могут быть более частыми при заболеваниях, связанных с различными инфекциями, у получающих медикаментозное лечение, у недоедающих и недоношенных младенцев. Физиологическая желтуха возникает у половины доношенных и 70-80 процентов недоношенных новорожденных».

Специалист-эксперт Минздрава отметила также, на что родителям следует обратить внимание при патологической желтухе: «Хотелось бы отметить, что лечение желтухи можно начать в первые несколько дней, а иногда с первых часов после рождения малыша, и на основании анализа крови. Родителям в первую очередь следует обратить внимание на адекватное и сбалансированное питание малыша, его активность, физиологические выделения (цвет и количество мочеиспусканий и стула), и своевременно отвести ребенка на осмотр к врачу».

Говоря о методах лечения желтухи новорожденных, А.Рустамханлы отметила, что раннее выявление желтухи у новорожденных очень важно: «Чаще всего используется метод фототерапии (светотерапия, светолечение). Это простой и безвредный для ребенка метод лечения желтухи новорожденного. В случае, если у 20-дневного ребенка с нормальным физическим развитием, прибавкой в весе и активностью желтуха, и в то же время обесцвеченный кал, следует своевременно назначить лечение, пока ситуация не стала критической... Показательным фактором для беспокойства родителей является обесцвечивание кала малыша. В таких случаях фототерапия и другие методы лечения будут бесполезны. Родителям также следует обратить внимание на физиологические потери веса малыша, учащение стула до 3-4 раз и мочеиспускания до 4-6 раз в день».