Россия стягивает размещенные в Беларуси ракетные комплексы «Искандер» ближе к границам с Украиной. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«В Гомельской области республики Беларусь фиксируется перемещением пусковых установок ОТРК "Искандер-М" в направлении Государственной границы с Украиной», - говорится в сообщении.

Также в дневной сводке Генштаба отмечается, что сейчас основные усилия противник сосредотачивает на удержании занятых рубежей и подготовке к возобновлению наступательных действий.