РФ стягивает «Искандеры» к границам с Украиной ВСУ
Россия стягивает размещенные в Беларуси ракетные комплексы «Искандер» ближе к границам с Украиной. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
«В Гомельской области республики Беларусь фиксируется перемещением пусковых установок ОТРК "Искандер-М" в направлении Государственной границы с Украиной», - говорится в сообщении.
Также в дневной сводке Генштаба отмечается, что сейчас основные усилия противник сосредотачивает на удержании занятых рубежей и подготовке к возобновлению наступательных действий.
Также продолжаются подготовка и перемещение дополнительных подразделений вооруженных сил РФ для ведения боевых действий на территории Украины.
По имеющейся у Генштаба информации, запланирована отправка военной техники и 150 военнослужащих из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (пункт постоянной дислокации город Владивосток). Сформировано подразделение 14-й отдельной бригады специального назначения Восточного военного округа (пункт постоянной дислокации город Хабаровск).
«В направлении Броваров россияне пытались действовать силами отдельных подразделений 90-й танковой дивизии и 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Активными оборонными действиями подразделений Вооруженных сил Украины враг был остановлен. Но он продолжал обстрелы позиций наших войск в районе села Лукьяновка», - сообщили в Генштабе.
Отмечается, что «зафиксирована перегруппировка для наращивания наступательных возможностей, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. В то же время противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры».
Также отмечается, что на Донецком направлении россияне основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное, выходов в районы населенных пунктов Угледар, Солодка, а также захвате города Мариуполь.