Украина потеряла из-за войны $565 млрд

В результате военных действий России в Украине сумма единоразовых потерь, которые понесла Украина, составляет $564,9 млрд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого вице-премьера, министра экономики страны Юлии Свириденко в Facebook.

По ее словам, в настоящее время структура потерь следующая:

$119 млрд – потери инфраструктуры (разрушены и повреждены почти 8 тысяч км дорог, десятки железнодорожных станций, аэропорты);

$112 млрд – потери ВВП в 2022 году;

$90,5 млрд – потери гражданского населения (10 млн кв. м жилья, 200 тысяч автомобилей, продовольственное обеспечение 5 млн человек);

$80 млрд – потери предприятий и организаций;

$54 млрд – потери прямых инвестиций в украинскую экономику;

$48 млрд – потери государственного бюджета.