Министерство обороны Великобритании показало карту захваченных российскими войсками территорий Украины и территорий, за которые сейчас ведутся бои. Об этом говорится в публикации Минобороны Великобритании в Twitter.

На карте приведена последняя информация о ситуации в Украине, которую имеет британская оборонная разведка по состоянию на 28 марта 2022 года. Красным обозначены территории, попавшие под контроль российской армии, а штриховкой – те, за которые идут бои.

В то же время в украинском Минобороны не желают говорить о масштабе оккупации. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона 28 марта не стала называть количество захваченных населенных пунктов, так как продолжаются бои и ситуация часто меняется.