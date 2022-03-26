Недавно компания Samsung Electronics представила смартфон Galaxy S22 Ultra. Флагман объединил в себе непревзойденные особенности топовых Galaxy S: улучшенные камеры, продвинутый экран и мощный процессор, а также поддержку стилуса S Pen. Первое, что бросается в глаза при знакомстве со смартфоном, - его размер. Тут Samsung нашел идеальный баланс: смартфон настолько большой, чтобы полноценно наслаждаться контентом, и настолько маленький, чтобы вам было комфортно держать его в руке. Несмотря на то, что вес флагмана 228 г – то есть немного больше, чем мы привыкли, рука при использовании не устает. Смартфон выпускается в четырех цветовых вариантах, вдохновленных природой: черный фантом, белый фантом, зеленый и новый оттенок – бургунди. Он также оснащен водонепроницаемостью стандарта IP68. Переднюю панель Galaxy S22 Ultra занимает большой 6.8-дюймовый экран с немного изогнутыми боковыми гранями и минимальной рамкой вокруг. Все же тонкие рамки вокруг экрана дают невероятный эффект при просмотре, тем более что это Dynamic AMOLED 2X с адаптивной частотой 120 Гц и высокой пиковой яркостью 1 750 нит. Яркость действительно запредельная, поэтому смартфон ведет себя уверенно даже в самый солнечный день, не без помощи Vision Вooster, конечно. Всё это защищено стеклом Gorilla Victus+ с лицевой и тыльной стороны, благодаря чему телефон предельно устойчив к царапинам и выдерживает падение с высоты до 1 метра. Samsung утверждает, что линейка Galaxy S22 получила его первой.

Давайте еще раз рассмотрим корпус смартфона, как говорится, со всех сторон. Тонкая рамка, о которой мы говорили, – алюминиевая и имеет округлую форму на боковых гранях, но она глянцевая в отличие от матовой поверхности всего флагмана. Задумка интересная, смотрится достаточно стильно. Кнопки питания и управления громкостью находятся на своём привычном месте - на правой грани. На верхней части ничего интересного – антенна, микрофон, тут все как обычно, зато на нижней грани уместили сразу все важные функциональные элементы. Внешний динамик, разъём USB Type-C, микрофон, лоток под две симки и стилус S Pen - все находится в нижней части смартфона. С «лица» S Pen почти не изменился - единственная механическая кнопка, напружиненный наконечник, благодаря которому создается ощущение письма обычной ручкой на бумаге. А вот функционал производитель все же улучшил - время отклика сократилось до 2.8 мс и были доработаны алгоритмы прогнозирования траектории движения пера. Благодаря последнему увеличилась точность распознавания рукописного ввода.