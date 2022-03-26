Банк АВВ стал партнером Teknofest

С 26 до 29 мая в Азербайджане пройдет фестиваль «Teknofest». Банк АВВ выступит в качестве партнера «Teknofest» и организатора стартап-саммита «Take off Baku», запланированного в рамках фестиваля. Для привлечения стартапов, имеющих доступ к глобальным рынкам, будут использованы возможности Инновационного центра АВВ, что облегчит участие местных и иностранных наставников, а также привлечет инвесторов и венчурные фонды.

Фестиваль «Teknofest» проводится с 2018 года при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерства промышленности и технологий Турецкой Республики, а также технического директора компании «Baykar Makina» Сельчука Байрактара. Более 60 турецких государственных учреждений, университетов и частных компаний выступают в качестве партнеров этого мероприятия. Фестиваль «Teknofest» призван создать широкий спектр возможностей для школьников, студентов, стартаперов и предпринимателей. Стартапы, занявшие первые 3 места в конкурсе, получат финансовую поддержку в размере 15 000 USD, 10 000 USD и 5 000 USD.

В нашей стране фестиваль состоится впервые и будет проводиться в Baku Crystal Hall и Приморском национальном парке со стороны Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. Участниками могут стать как студенты, школьники, так и начинающие предприниматели. Более подробную информацию о фестивале можно получить здесь, а информация о саммите стартапов «Take off Baku» доступна здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.