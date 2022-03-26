В сети показали фото освобожденного от российских войск села Лукьяновка в Киевской области.

По словам заместителя главы Кировоградского облсовета Дмитрия Линько, потери россиян составили около 40 человек. Обезврежено несколько единиц бронетехники России, по меньшей мере три танка были захвачены украинскими бойцами как трофеи.

Он отметил, что контрнаступление на Лукьяновку Вооруженные силы Украины начали в 12:00 24 марта, а уже через 5 часов село освободили, полностью отбросив оттуда российские войска.