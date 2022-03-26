Зеленский: «Я думаю, что мы побеждаем»

Украина не пойдет на компромиссы с Россией, которые могут привести к распаду страны, мы уже побеждаем в войне, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist.

"Возможно, что какие-то компромиссы, которые не будут угрожать нашему физическому выживанию, будут сделаны для спасения жизней тысяч людей. Что же касается компромиссов, которые могут привести к распаду страны, тех, которые предлагает, вернее, требует Путин в форме ультиматума, мы никогда не пойдем на них. Никогда", - отметил Зеленский.

По его мнению, решение ситуации предстоит искать в диалоге с президентом России. Зеленский выразил твердую уверенность, что Украина уже побеждает: "Пока твердо намерены не поддаваться этим требованиям. Я думаю, что мы побеждаем. Военная обстановка сложная, но мы отбиваем атаки".