Лавров: Запад в отношениях с Россией дошел до государственного бандитизма

Западные страны в отношениях с Россией дошли до прямого государственного бандитизма, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, пишет РИА Новости.

«Западные страны в отношениях с Россией дошли до прямого государственного бандитизма, конфискации частной собственности и отказа от обязательств в финансово-экономической сфере», - сказал министр.