Патрушев: Россия не собирается свергать власть Зеленского

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что России не ставит цель свергнуть киевский режим в ходе «спецоперации в Украине».

«Цель нашей специальной операции в Украине - не смена киевского режима, как это пытаются преподнести на Западе, а защита людей от геноцида, демилитаризация и денацификация Украины», - цитирует Патрушева «Интерфакс».

По его словам, боевые действия на территории Украины «стали лишь ответной реакцией на преступные шаги Киева по отношению к «республикам Донбасса», своевременной и упреждающей мерой.

«Были найдены документы с доказательством того, что Киев готовил широкомасштабную атаку и намеревался уничтожить «ДНР» и «ЛНР», - сказал Патрушев.