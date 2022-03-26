В Геническе российские войска похитили депутата «Слуги народа» областной совет
В Геническе россияне 28 марта «задержали» депутата Генического совета от партии «Слуга народа» Алексея Коновалова. Об этом заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Facebook.
Отмечается, что около 10 часов Коновалов с женой двигались на автомобиле в направлении Геническа. На посту россиян его остановили для «проверки документов».
Соболевский утверждает, что у россиян есть «списки интересных людей», среди которых и Коновалов.
Связи с похищенным нет.
Также есть информация о похищении главы Голой Пристани Александра Бабича и главы Каланчака Светланы Фоминой.