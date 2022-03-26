В Херсонской области россияне начали выплачивать пенсию рублями

В Геническе Херсонской области россияне начали выдавать пенсию российскими рублями, сообщает издание "Мост" со ссылкой на местных жителей и депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.

"После составления списков на прошлой неделе начались реальные выплаты 10 000 рублей в Геническе. Люди стоят в очередях и уже получают наличные деньги на руки. Правда, все движение рубля кончается у менял, у которых пенсионеры сразу меняют рубли на гривны. Напоминаю, что если не сотрудничать с россиянами и ничего у них не брать – это ускорит нашу победу", - отметил Хланя.

Как сообщает издание, в магазинах города также принимать российскую валюту отказываются.